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18 минут назад

Британский специалист назвал пять признаков "омикрона" у привитых от COVID-19

Британский эпидемиолог Тим Спектор сообщил, какие симптомы наблюдаются при заражении разновидностью коронавируса «омикрон» у привитых людей, сообщает сайт VSE42.RU.

Британский специалист назвал пять признаков "омикрона" у привитых от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, чаще всего новая мутация COVID-19 вызывает у зараженных симптомы, больше похожие на те, что проявляются при простудном заболевании. Особенно это касается пациентов, прошедших иммунизацию.

Как отметил Спектор, «омикрон» характеризуется меньшим количеством общих системных симптомов. Среди них — насморк, чиханье, усталость, боли в голове и горле. Отмечается, что только около половины заболевших этим штаммом жаловались на типичные симптомы, среди которых повышенная температура, кашель и потеря обоняния.

Ранее специалист по инфекционным заболеваниям, член Консультативного комитета по практике иммунизации и вакцинолог, доктор Кэтрин Полинг из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине также перечислила основные симптомы «омикрона».

«Кашель, заложенность носа, насморк и усталость — по-видимому, характерные симптомы варианта "омикрон". Однако в отличие от дельта-штамма, многие больные не теряют ни вкуса, ни обоняния. Даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся симптомом», — отметила эксперт.

Наука и техника,Тим Спектор,
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