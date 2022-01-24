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40 минут назад

Исследование: объятия помогают быстрее заснуть

Врачи назвали неожиданный эффективный способ быстрее уснуть. По словам специалистов, в этом помогут объятия, пишет газета Express. Исследование показало, что около 16 млн жителей Соединенного Королевства страдают от бессонницы. В течение дня, уточнили специалисты, у человека происходит выброс гормона кортизола как реакция на стресс. Для того, чтобы уснуть необходимо снизить его количество.

Найден эффективный способ быстрее заснуть
Фото: DepositphotosDepositphotos

Медики пришли к выводу, что, если устроиться в постели поудобнее и приобнять любимого человека, можно снизить чувство беспокойства и улучшить настроение. Начнется выработка серотонина, который играет существенную роль в цикле сна и бодрствования.

Смягчение стрессовой нагрузки после объятий также снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепит иммунную систему. При этом выброс дофамина расслабит мускулатуру. Также причиной бессонницы может быть избыток сахара в рационе, считают ученые из США.

Однако пока не известно, удастся ли выспаться, если снизить его количество. От бессонницы страдают около 30% людей, говорится в одном из исследований.

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