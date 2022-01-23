В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
5 минут назад

Стал известен новый симптом омикрона

Нарастающая боль в ушах оказалась новым симптомом заражения штаммом омикрон. Об этом сообщили исследователи из Стэнфордского университета США, передает The Sun.

Стал известен новый симптом омикрона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Они обнаружили, что пациенты испытывали такие симптомы, как боль в ухе и странные ощущения, не подозревая, что это имеет отношение к COVID-19.

Доктор Константина Станкович предупредила, что пациентам, столкнувшимся с проблемами слуха, посторонними звуками в ушах или головокружением, не следует это игнорировать. Надо «немедленно пройти проверку на ковид».

«Если вы заметили потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не отмахивайтесь от них. Пройдите тестирование. У некоторых наших пациентов потеря слуха была единственным признаком инфекции Covid», - отметила специалист

Названы самые частые симптомы «омикрона»

Новый симптом в Британии уже добавили в список наиболее частых жалоб при омикроне.

Другими, наиболее часто ощущаемыми симптомами являются насморк, головная боль, усталость, измененный запах и пропущенные приемы пищи.

Ранее американский инфекционист-иммунолог Кэтрин Полинг также перечислила основные симптомы омикрон-штамма.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители