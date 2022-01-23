Стал известен новый симптом омикрона

Нарастающая боль в ушах оказалась новым симптомом заражения штаммом омикрон. Об этом сообщили исследователи из Стэнфордского университета США, передает The Sun.

Они обнаружили, что пациенты испытывали такие симптомы, как боль в ухе и странные ощущения, не подозревая, что это имеет отношение к COVID-19.

Доктор Константина Станкович предупредила, что пациентам, столкнувшимся с проблемами слуха, посторонними звуками в ушах или головокружением, не следует это игнорировать. Надо «немедленно пройти проверку на ковид».

«Если вы заметили потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не отмахивайтесь от них. Пройдите тестирование. У некоторых наших пациентов потеря слуха была единственным признаком инфекции Covid», - отметила специалист

Новый симптом в Британии уже добавили в список наиболее частых жалоб при омикроне.

Другими, наиболее часто ощущаемыми симптомами являются насморк, головная боль, усталость, измененный запах и пропущенные приемы пищи.