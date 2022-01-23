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59 минут назад

Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX произвел в воскресенье отстыковку от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Фото: кадр видеокадр видео

Отделение космического аппарата от станции произошло в 10:40 по времени Восточного побережья США (18:40 мск). Он доставит на Землю более 2,2 тонны различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов.

Ожидается, что примерно через сутки корабль приводнится в Атлантическом океане у побережья штата Флорида. Ранее отстыковка корабля, намеченная изначально на пятницу, дважды переносилась из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения.

Dragon был запущен 21 декабря с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках 24-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС. Стыковка корабля с МКС произошла 22 декабря. Корабль доставил на орбитальную станцию примерно 3 тонны различных грузов - продовольствие, материалы для научных экспериментов, оборудование.

Сейчас на борту станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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