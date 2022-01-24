Археологи в Китае обнаружили терракотового генерала

В Китае в ходе раскопок обнаружили более 20 воинов терракотовой армии. Об этом сообщает сайт китайского телеканала CGTN. Терракотовой армией называют несколько тысяч керамических статуй китайских воинов. Их захоронили у мавзолея императора Цинь Шихуанди на территории современной провинции Шэньси, предполагалось, что воины будут служить правителю в загробной жизни.

В данный момент статуи доставлены в помещение для реставрации. Среди найденных фигур воинов есть генерал и офицер среднего ранга. Археологи обнаружили, что расположение воинов в яме номер один может быть симметричным с севера на юг и с востока на запад. Это открытие может иметь большое значение для понимания смысла расположения воинов в этом захоронении. Яма номер один имеет форму прямоугольника 230 на 62 метра глубиной 5 метров. Исходя из плотности захоронения, археологи считают, что всего в ней можно обнаружить более шести тысяч фигур солдат и лошадей.