Инфекционист рассказал, как определить у себя омикрон

Американский инфекционист и иммунолог Кэтрин Полинг перечислила основные симптомы, по которым можно определить омикрон-штамм. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, наиболее частыми признаками заболевания являются кашель, заложенность носа, насморк и усталость.

«В отличие от дельта-штамма, многие больные не теряют ни вкуса, ни обоняния. Даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся симптомом», — сказала Полинг.

Она добавила, что ученым стали известны симптомы омикрона после массовых наблюдений за больными. Эти признаки могут встречаться не у всех групп населения. Но они могут помочь при самопроверке на коронавирус, утвержденной Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Омикрон-штамм выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.