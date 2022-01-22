Названы продукты, способные защитить от омикрона

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва рассказала о продуктах, способных защитить иммунитет от штамма омикрон. Об этом сообщает агентство «Москва».

Эксперт отметила, что жиры животного происхождения, такие как сало или масло гхи (разновидность очищенного топлёного масла, которое широко используется в Южной Азии – «Рамблер») , способствуют поддержанию иммунной системы. Они богаты витаминами А и Е и «крайне необходимы в период распространение омикрона».

«Липидная мантия каждой клетки, то есть клеточная мембрана, в состав которой тоже входят насыщенные жиры, поддержит клеточный иммунитет, что не позволит вирусу реплицировать и быстро распространяться», - сказала Королёва.

По ее словам, витамины А и Е способны убивать вредоносные бактерии и вирусы и имеют антиоксидантные свойства.

Эксперт посоветовала «съедать кусочек сала в первой половине дня». Не лишним будет добавить к рациону столовую ложку настоящего рыбьего жира и суточную дозу витамина D.