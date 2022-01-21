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1 час назад

В США предложили плавить Луну для добычи ресурсов

Компания Lunar Resources разрабатывает технологию извлечения железа, алюминия, магния и кремния из лунного реголита. Эти материалы, в свою очередь, будут использоваться для лунных производств.

В США предложили плавить Луну для добычи ресурсов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

“На Луне есть все ценные металлы, которые только можно взять”, - заявил Эллиот Кэрол, главный исполнительный директор Lunar Resources.

По его словам, возможность промышленного освоения поверхности Луны была слишком заманчивой, чтобы обойти ее стороной.

Национальный научный фонд США и НАСА выделили Lunar Resources около 3 млн долларов на разработку прототипа реактора, который может быть отправлен на Луну для проведения демонстрационных испытаний. По словам Кэрола, этот демонстрационный реактор будет готов к полету до 2024 года.

Технология извлечения металлов работает примерно так: лунный реголит нагревается до температуры 1600 ℃, расплавляется, а затем подвергается электролизу для получения кислорода и металлов, таких как железо и кремний.

В долгосрочной перспективе компания планирует производить металлы и использовать их для производства энергетических систем на Луне, сказал Кэрол.

Наука и техника,NASA,
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