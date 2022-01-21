США запустили ракету-носитель Atlas V с военными спутниками

Носитель, первая ступень которого оснащена российским двигателем РД-180 разработки НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос ), стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 14:00 по времени восточного побережья США (22:00 мск).

Спутники GSSAP-5 and GSSAP-6 (Geosynchronous Space Situational Awareness Program) предназначены для осуществления наблюдения в космосе в составе сети Космических сил США. Их основными задачами является наблюдение за космическими аппаратами других стран, в том числе с целями обеспечения безопасной навигации в космическом пространстве, прогноз орбит, предупреждение о потенциально опасных ситуациях. Оба аппарата будут находиться на геостационарной орбите на высоте около 36 тыс. км над экватором.