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1 час назад

Предсказано появление смартфона без сим-карты

Qualcomm создала смартфон без физической сим-карты. Об этом сообщается на сайте компании.

Предсказано появление смартфона без сим-карты
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

Специалисты американской корпорации представили прототип телефона, который не имеет слота под физическую сим-карту и программируемую карту eSIM. Технология была разработана совместно со специалистами Vodafone и Thales. Модуль интегрированной сим-карты (Integrated SIM, iSIM) встраивается в основной процессор смартфона. В дальнейшем потребитель сможет записать свой актуальный тариф непосредственно на чип.

Инженеры компании предсказывают скорое появление подобных устройств на рынке. Прототип девайса с iSIM был создан на базе смартфона Samsung Galaxy Z Flip3 5G, сим-карта была встроена в процессор Qualcomm Snapdragon 888. По словам разработчиков, подобное решение экономит место в гаджете, которое сейчас занимает слот для сим-карты или отдельный модуль eSIM.

«Решение позволит нашим клиентам пользоваться несколькими учетными записями на одном устройстве, а с точки зрения оператора поможет устранить необходимость в отдельных сим-картах и расходе пластика на их производство», — отметил коммерческий директор Vodafone Алекс Фромант-Куртил.

Осенью 2021 года специалисты Роскачества перечислили важные функции, которые имеют доступные смартфоны на рынке. К ним отнесли наличие NFC, возможность биометрической аутентификации, поддержку eSIM.

Наука и техника,Qualcomm,
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