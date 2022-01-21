Предсказано появление смартфона без сим-карты

Qualcomm создала смартфон без физической сим-карты. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Специалисты американской корпорации представили прототип телефона, который не имеет слота под физическую сим-карту и программируемую карту eSIM. Технология была разработана совместно со специалистами Vodafone и Thales. Модуль интегрированной сим-карты (Integrated SIM, iSIM) встраивается в основной процессор смартфона. В дальнейшем потребитель сможет записать свой актуальный тариф непосредственно на чип.

Инженеры компании предсказывают скорое появление подобных устройств на рынке. Прототип девайса с iSIM был создан на базе смартфона Samsung Galaxy Z Flip3 5G, сим-карта была встроена в процессор Qualcomm Snapdragon 888. По словам разработчиков, подобное решение экономит место в гаджете, которое сейчас занимает слот для сим-карты или отдельный модуль eSIM.

«Решение позволит нашим клиентам пользоваться несколькими учетными записями на одном устройстве, а с точки зрения оператора поможет устранить необходимость в отдельных сим-картах и расходе пластика на их производство», — отметил коммерческий директор Vodafone Алекс Фромант-Куртил.