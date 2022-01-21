Apple откажется от бесплатных наушников для iPhone

Apple перестанет продавать во Франции смартфоны с наушниками в комплекте, сообщает издание Consomac.

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Уточняется, что смартфоны Apple будут поставляться без бесплатной проводной гарнитуры с 24 января.

Причиной такого решения стали изменения во французском законодательстве, согласно которым распространение бесплатной гарнитуры вместе с девайсами может навредить окружающей среде.

До сих пор Франция была единственной страной, для рынка которой Apple продавала iPhone вместе с наушниками. В 2020 году компания окончательно перестала класть в коробку с гаджетом адаптер и гарнитуру.