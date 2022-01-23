Ученые создали звуковую пушку для очистки воздуха

Для борьбы со смогом в Польше учёные создали «пушку», которая использует звуковые волны для выброса токсичных частиц выше в атмосферу.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Экспериментальное устройство установлено на металлический контейнер. Оно представляет собой большой перевёрнутый конус, который издаёт громкий звук каждые шесть секунд. Звуковые волны выталкивают загрязняющие частицы на высоту в несколько сотен метров, позволяя людям свободнее дышать.

Отмечается, что люди в целом одобряют изобретение, несмотря на громкий звук. Дело в том, что в Польше многие польские города и посёлки используют такие системы отопления, из-за которых жилые пункты накрывает плотным смогом.