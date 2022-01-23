В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
46 минут назад

Учёные создали звуковую пушку для очистки воздуха

Для борьбы со смогом в Польше учёные создали «пушку», которая использует звуковые волны для выброса токсичных частиц выше в атмосферу.

Ученые создали звуковую пушку для очистки воздуха
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Экспериментальное устройство установлено на металлический контейнер. Оно представляет собой большой перевёрнутый конус, который издаёт громкий звук каждые шесть секунд. Звуковые волны выталкивают загрязняющие частицы на высоту в несколько сотен метров, позволяя людям свободнее дышать.

Отмечается, что люди в целом одобряют изобретение, несмотря на громкий звук. Дело в том, что в Польше многие польские города и посёлки используют такие системы отопления, из-за которых жилые пункты накрывает плотным смогом.

Сообщается, что звуковая пушка за час работы уменьшает концентрацию частиц PM2,5 и PM10 на 30% в радиусе трёх километров. Разовое очищение воздуха стоит $375.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители