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21 минуту назад

Бочкарев: двухэтажные лифты установят в высотной части Национального космического центра в Филевской пойме

В высотной части строящегося на территории Филевской поймы Национального космического центра (НКЦ) установят 13 двухэтажных лифтов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Продолжается возведение Национального космического центра. Готовы основные конструкции восьмого этажа высотной части. Завершается монтаж металлических конструкций галереи», — рассказал Бочкарев.

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По словам заместителя мэра, закончены монолитные работы почти на всех блоках низкоэтажной части здания, где уже идет монтаж верхних частей металлоконструкций. Строители приступили к устройству кирпичных перегородок.

«Для НКЦ мы заказали уникальное оборудование. В частности, здесь будут установлены 74 лифта в малоэтажной части, а в высотной — 13 двухэтажных лифтов, которые смогут забирать пассажиров сразу с двух этажей одновременно», — добавил он.

«В зоне будущей парковки уже полностью завершена разработка грунта, идет устройство фундаментной плиты. Скоро начнется монтаж внешних и внутренних инженерных систем», — уточнил генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Михаила Хруничева.

«Здесь, на территории Хруничева, реализуется крупнейший в Москве проект по созданию научно-технологического кластера, который включает в себя производственные, научно-исследовательские, образовательные корпуса. Около двух млн квадратных метров —мощность этого объекта, включая реконструкцию и создание новых корпусов. Центром всей этой территории будет, конечно, научно-космический центр, который возводится совместно с «Роскосмосом», — сказал Собянин.

Национальный космический центр создается совместно правительством Москвы и «Роскосмосом» по поручению президента Владимира Путина. Он станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире, объединив на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса», отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро и другие объекты. Его главной архитектурной особенностью, равно как и градостроительной доминантой северо-запада Москвы станет 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем.

Наука и техника,Юрий Кравцов,Дмитрий Рогозин,Сергей Собянин,Владимир Путин,АКБ "Национальный клиринговый центр",ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,Правительство Москвы,
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