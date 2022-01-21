Бочкарев: двухэтажные лифты установят в высотной части Национального космического центра в Филевской пойме

В высотной части строящегося на территории Филевской поймы Национального космического центра (НКЦ) установят 13 двухэтажных лифтов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Продолжается возведение Национального космического центра. Готовы основные конструкции восьмого этажа высотной части. Завершается монтаж металлических конструкций галереи», — рассказал Бочкарев.

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По словам заместителя мэра, закончены монолитные работы почти на всех блоках низкоэтажной части здания, где уже идет монтаж верхних частей металлоконструкций. Строители приступили к устройству кирпичных перегородок.

«Для НКЦ мы заказали уникальное оборудование. В частности, здесь будут установлены 74 лифта в малоэтажной части, а в высотной — 13 двухэтажных лифтов, которые смогут забирать пассажиров сразу с двух этажей одновременно», — добавил он.

«В зоне будущей парковки уже полностью завершена разработка грунта, идет устройство фундаментной плиты. Скоро начнется монтаж внешних и внутренних инженерных систем», — уточнил генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.

«Здесь, на территории Хруничева, реализуется крупнейший в Москве проект по созданию научно-технологического кластера, который включает в себя производственные, научно-исследовательские, образовательные корпуса. Около двух млн квадратных метров —мощность этого объекта, включая реконструкцию и создание новых корпусов. Центром всей этой территории будет, конечно, научно-космический центр, который возводится совместно с «Роскосмосом», — сказал Собянин.