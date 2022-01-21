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40 минут назад

В России предсказали гонку вооружений при разрыве отношений с США

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев в беседе с РИА Новости предсказал, что разрыв сотрудничества России и США в сфере кибербезопасности может привести к гонке вооружений в данном пространстве.

В России предсказали гонку вооружений при разрыве отношений с США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению маркетолога, диалог с США по кибербезопасности — это в первую очередь диалог военных.

«И основной риск разрыва сотрудничества в том, что мы можем получить очень изощренную гонку вооружений в этом специфическом пространстве», — сказал он.

Коростелев добавил, что в области борьбы с киберпреступностью ничего от разрыва отношений между Вашингтоном и Москвой не поменяется.

«Диалог по кибербезопасности не совсем про киберпреступность», — напомнил он, отметив, что в первую очередь речь идет о стратегической стабильности, поскольку и США и РФ информационная безопасность воспринимается в качестве еще одного поля для противодействия.

Ранее американский конгрессмен Джим Бэнкс предложил ввести санкции против главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Проект санкций, согласно сообщению газеты, получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина».

Наука и техника,Технологии,Оружие,Павел Коростелев,Маргарита Симоньян,Константин Эрнст,Владимир Соловьев,Russia Today,РИА Новости,
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