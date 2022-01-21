В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
50 минут назад

Пациенту впервые в истории пересадили две почки свиньи

В США впервые в истории пересадили человеку сразу две почки свиньи. Геном животного перед трансплантацией подвергся коррекции, были убраны участки, которые вызывают отторжение со стороны иммунной системы человека. Об этом сообщает American Journal of Transplantation.

Человеку впервые в истории пересадили две почки свиньи
Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Человеческий иммунитет, отвергающий чужеродные органы, долгое время был одной из главных проблем трансплантологии. Разрешить проблему удалось в начале прошлого десятилетия - генетики научились удалять гены, которые отвечают за работу системы распознавания «свой-чужой».

Сначала удалось пересадить сердце свиньи бабуину, а затем и смертельно больному человеку.

Сейчас получилось пересадить сразу две свиные почки 57-летнему мужчине с умершим мозгом.

Он впал в кому, но до этого успел пожертвовать свое тело и органы на благо науки. Ученые также получили согласие его родственников на проведение экспериментальной операции.

Операция прошла успешно. Оба органа прижились и уже через полчаса после хирургической операции начали очищать кровь от токсинов.

Последние новости
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители