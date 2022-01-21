Рогозин оценил идею строительства космодрома на Украине

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин откликнулся на информацию о возможном строительстве на Украине собственного космодрома. В ответ на эту новость Рогозин опубликовал в своём Twitter кадры из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Рогозин разместил у себя в Twitter ролик с фрагментом фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» по мотивам произведений Гоголя. На кадрах герой картины кузнец Вакула летит верхом на чёрте.
Украинские учёные обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Чёрного моря, пишут местные издания, — сделал подпись под видео Рогозин.
Ранее сообщалось, что учёные считают возможным строительство космодрома на берегу Чёрного моря. Такая идея обсуждалась во время учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров.