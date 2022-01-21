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22 минуты назад

Рогозин оценил идею строительства космодрома на Украине

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин откликнулся на информацию о возможном строительстве на Украине собственного космодрома. В ответ на эту новость Рогозин опубликовал в своём Twitter кадры из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Рогозин оценил идею строительства космодрома на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рогозин разместил у себя в Twitter ролик с фрагментом фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» по мотивам произведений Гоголя. На кадрах герой картины кузнец Вакула летит верхом на чёрте.

Украинские учёные обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Чёрного моря, пишут местные издания, — сделал подпись под видео Рогозин.

Ранее сообщалось, что учёные считают возможным строительство космодрома на берегу Чёрного моря. Такая идея обсуждалась во время учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров.

Участники конференции предположили, что лучшим для строительства может стать участок а административной границе Одесской и Николаевской областей. При этом они отметили, что строительство объекта необходимо будет согласовать с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на территорию страны, граничащей с указанными регионами.
Наука и техника,Наука,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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