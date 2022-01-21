Рогозин оценил идею строительства космодрома на Украине

Участники конференции предположили, что лучшим для строительства может стать участок а административной границе Одесской и Николаевской областей. При этом они отметили, что строительство объекта необходимо будет согласовать с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на территорию страны, граничащей с указанными регионами.