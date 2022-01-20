На Украине захотели построить космодром

«Пока космодром в Украине не строят, ибо наша территория густо заселена. А при сооружении такого объекта должны соблюдаться определенные требования. В частности, необходима безлюдная территория — не менее 500 километров под трассой полетов ракет-носителей и важных народно-хозяйственных объектов по 200 километров в обе стороны от этой трассы», — заявил председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.