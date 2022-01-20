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21 минуту назад

На Украине захотели создать космодром на берегу Черного моря

Украинские ученые обсуждают возможность строительства космодрома на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Укринформ».

На Украине захотели создать космодром на берегу Черного моря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициатива создания украинского космодрома обсуждалась в ходе учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров.

Глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный рассказали агентству, что для украинского космодрома нашли подходящую территорию на административной границе Одесской и Николаевской областей.

В то же время они отметили, что на пути создания космодрома есть технические сложности, так как территория Украины густо заселена.

По словам Гриневецкого, для строительства космодрома нужна большая безлюдная территория – «не менее 500 километров под трассой полетов ракет-носителей и важных народнохозяйственных объектов по 200 километров в обе стороны от этой трассы».

Перед началом строительства проект придется обсудить с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.

При этом проблему с падением ступеней ракет-носителей можно решить с помощью новейших технологий. Как сообщил председателт управления Днепропетровского космического кластера Евгений Рокитский, специалисты ракетных технологий научились создавать ракеты-носители с поворотными ступенями, которые возвращаются в место запуска.

Наука и техника,Сергей Гриневецкий,Укринформ,РИА Новости,
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