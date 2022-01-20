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2 часа назад

Apple призвала срочно обновить iPhone

Apple призвала пользователей обновить свои iPhone до версии iOS 15. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Apple призвала срочно обновить iPhone
Фото:  Adnan Abidi / Reuters Adnan Abidi / Reuters

Американская компания перестала предлагать обновление iOS 14.8.1 для смартфонов бренда. Вместо актуального апдейта операционной системы прошлого поколения Apple заявила о необходимости обновлять аппараты до iOS 15, вышедшей осенью 2021 года. Таким образом, технические специалисты компании намекают на то, что смартфоны на базе iOS 14 больше не будут получать поддержки с точки зрения безопасности.

По словам журналистов медиа, в решении Apple заключено противоречие. «Предоставление пользователям доступа к iOS 14 кажется нам разумным компромиссом», — пишут они. Авторы заметили, что вместо этого компания ставит своих потребителей перед фактом, что предыдущая версия ОС больше не получит апдейты безопасности.

В материале говорится, что Apple должна быть более последовательной в своих заявлениях, так как ранее ее представители обещали поддержку пользователей iOS 14 обновлениями безопасности. Например, потребители iPhone на базе iOS 12 прекратили получать поддержку лишь в конце 2021 года. При этом релиз iOS 12 состоялся в 2018 году, а iOS 14 — в 2020 году.

В октябре Apple выпустила новую версию iOS и призвала всех пользователей загрузить и установить последнее обновление. В частности, апдейт устраняет уязвимость, которая позволяет выполнить произвольный код с привилегиями ядра.

Наука и техника,Apple,
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