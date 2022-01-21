Ученые: «ледник судного дня» необратимо тает

Исследователь Дэвид Холланд (David Holland), специалист по атмосфере из Нью-Йоркского университета, рассказал, что ледник Туэйтса, получивший прозвище «ледник судного дня», тает очень быстро. Он может исчезнуть за несколько десятилетий, а талая вода сильно поднимет уровень мирового океана.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сейчас Холланд находится на борту ледокола, плывущего к леднику Туэйтса. Температура и уровень солёности подскажут учёным, как быстро тает ледник.

Исследователи пояснили, что айсберги влияют на физические и биологические свойства океана в месте, где они дрейфуют, в зависимости от степени таяния. Работа Холланда и команды может помочь смоделировать распад других крупных ледников.