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59 минут назад

Учёные: «ледник судного дня» необратимо тает

Исследователь Дэвид Холланд (David Holland), специалист по атмосфере из Нью-Йоркского университета, рассказал, что ледник Туэйтса, получивший прозвище «ледник судного дня», тает очень быстро. Он может исчезнуть за несколько десятилетий, а талая вода сильно поднимет уровень мирового океана.

Ученые: «ледник судного дня» необратимо тает
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сейчас Холланд находится на борту ледокола, плывущего к леднику Туэйтса. Температура и уровень солёности подскажут учёным, как быстро тает ледник.

Исследователи пояснили, что айсберги влияют на физические и биологические свойства океана в месте, где они дрейфуют, в зависимости от степени таяния. Работа Холланда и команды может помочь смоделировать распад других крупных ледников.

Что касается Туэйтса, то ещё в 2014 году учёные признали: ледник необратимо тает. Осталось узнать, сколько времени у нас ещё есть.

Наука и техника,Глобальное потепление,
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