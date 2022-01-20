«Спутник V» оказался вдвое эффективнее Pfizer против омикрона

Ученые итальянского Института Спалланцани и российского центра им. Гамалеи выяснили, что российская вакцина «Спутник V» дает более высокий титр антител против «омикрона», чем ее американский аналог от Pfizer. Об этом со ссылкой на данные РПФИ пишет ТАСС.

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«Спутник V» - это первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Вакцина зарегистрирована в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.

В Институте Спалланцани было проведено исследование на основе образцов сыворотки крови людей, вакцинированных «Спутником V» и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному уханьскому штамму.

«Вакцина «Спутник V» продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму «омикрон» (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)», — говорится в отчете.

В Российском фонде прямых инвестиций уточнили, что в 74,2% всех образцов сыворотки крови вакцинированных «Спутником V» нейтрализовали штамм «омикрон», против 56,9% у вакцины Pfizer, пишут «Известия».

Эти данные подтверждают результаты лабораторного исследования Центра имени Гамалеи, которые показывали высокую активность вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма, отмечает фонд.