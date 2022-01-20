Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" показала вирусонейтрализующую активность против штамма "омикрон" в два раза выше препарата Pfizer. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на результаты сравнительного исследования Института Спалланцани в Италии.

"Согласно результатам уникального независимого сравнительного исследования, проведенного в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани (Италия) совместной командой ученых Института и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, двухкомпонентная вакцина "Спутник V" формирует средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к коронавирусному штамму "омикрон" более чем вдвое выше по сравнению с двумя дозами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации)", - отмечается в сообщении РФПИ.

Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.

Исследование также показало, что "Спутник V" нейтрализует штамм "омикрон" за счет формирования сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител.

В РФПИ подчеркивают, что полученные данные подтверждают результаты лабораторного исследования НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, опубликованные на портале MedRxiv, которые демонстрируют высокую вируснейтрализующую активность вакцины "Спутник V" против штамма "омикрон", которая в дальнейшем усиливается при бустировании "Спутником Лайт".