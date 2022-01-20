Apple откладывает выход нового iPhone

Apple представит iPhone SE+ 5G в конце апреля — начале мая, сообщает портал Apple Insider со ссылкой на аналитика Росса Янга. Ранее сообщалось, что смартфон будет анонсирован в конце марта-начале апреля.

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Янг отметил, что Apple начнет производство экранов для iPhone SE+ 5G до конца января, а в марте приступит к сборке самих гаджетов. Исходя из имеющихся данных, аналитик предположил, что выход нового смартфона Apple состоится не ранее конца апреля.

Известно, что бюджетный iPhone 2022 года не будет отличаться дизайном от прошлого поколения — смартфон получит 4,7-дюймовый дисплей с физическим сканером отпечатков пальцев Touch ID. Основным нововведением окажется флагманский чип Apple A15 Bionic, как в iPhone 13, с поддержкой сетей пятого поколения.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Apple может отложить запуск гарнитуры смешанной реальности из-за проблем с перегревом, работой камер и ПО устройства.