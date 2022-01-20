Илон Маск пообещал не допустить восстания машин

Глава Tesla в своем Twitter заявил о том, что думает о создании сильного искусственного интеллекта (AGI). Это вызвало негативную реакцию со стороны некоторых пользователей, которые напомнили Маску о вероятности «восстания машин», как в фильме Джеймса Кэмерона «Терминатор». Дело в том, что теория сильного искусственного интеллекта (AGI) предполагает, что компьютер может приобрести человеческие качества, такие как мышление и осознание себя как отдельной личности.