Илон Маск пообещал не допустить восстания машин

Илон Маск заявил, что постарается не допустить восстания машин, сообщает портал Electrek.
Глава Tesla в своем Twitter заявил о том, что думает о создании сильного искусственного интеллекта (AGI). Это вызвало негативную реакцию со стороны некоторых пользователей, которые напомнили Маску о вероятности «восстания машин», как в фильме Джеймса Кэмерона «Терминатор». Дело в том, что теория сильного искусственного интеллекта (AGI) предполагает, что компьютер может приобрести человеческие качества, такие как мышление и осознание себя как отдельной личности.
Маск заверил подписчиков, что децентрализует управление роботом Tesla Bot, чтобы ИИ не мог получить доступ к управлению другими андроидами и создать армию разумных машин.
Бизнесмен также отметил, что автопроизводитель Tesla является «ведущей компанией в мире, если речь заходит об искусственном интеллекте», и назвал электромобили компании «роботами на колесах».
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что инвесторы Tesla через суд требуют от Маска $13 млрд.