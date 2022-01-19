В новых смартфонах Xiaomi обнаружен брак

Макаров в ходе теста камер трех смартфонов линейки Xiaomi 12 заметил, что под камерами Xiaomi 12, 12X и 12 Pro конденсат из-за перепада температуры. Это произошло при выходе из машины. Он предположил, что запотевание может происходить из-за некачественной сборки гаджетов, что может привести в дальнейшем к их поломке. К тому же неизвестно, на каких элементах смартфона также может проявляться запотевание. Является ли это явление массовым браком - неизвестно.