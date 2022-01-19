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46 минут назад

В новых смартфонах Xiaomi обнаружен брак

Камеры Xiaomi 12 запотевают из-за перепада температур. Об обнаруженном браке сообщил главный редактор mobiltelefon.ru Евгений Макаров.

В новых смартфонах Xiaomi обнаружен брак
Фото: XiaomiXiaomi

Макаров в ходе теста камер трех смартфонов линейки Xiaomi 12 заметил, что под камерами Xiaomi 12, 12X и 12 Pro конденсат из-за перепада температуры. Это произошло при выходе из машины. Он предположил, что запотевание может происходить из-за некачественной сборки гаджетов, что может привести в дальнейшем к их поломке. К тому же неизвестно, на каких элементах смартфона также может проявляться запотевание. Является ли это явление массовым браком - неизвестно.

Ранее запотевание камеры также заметили на YouTube-канале Wylsacom. Макаров не исключает, что к моменту появления смартфонов за пределами Китая, эта проблема будет решена. На данный момент линейка Xiaomi 12 доступна для покупки исключительно в Китае. Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что очередное обновление сломало популярную модель смартфона Xiaomi.

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