В Солнечной системе нашли еще один подледный океан

Ученые Юго-Западного научно-исследовательского института обнаружили, что небольшой спутник Сатурна — Мимас — может иметь внутренний подледный океан. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Icarus.

Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Космический аппарат Cassini в последние дни своей миссии обнаружил либрацию — колебания оси вращения спутника, которые могут указывать на геологическую активность, способную поддерживать внутренний океан. Если это подтвердится, то спутник будет представлять новый класс океанских миров с поверхностью, которая не имеет внешних признаков существования огромных объемов жидкой воды.

В Солнечной системе существуют несколько миров с океанами, скрытыми под поверхностью. К ним относятся Европа, Титан, Энцелад, а также Плутон. На Мимасе поверхность покрыта кратерами, поэтому ученые не предполагали, что под ней может находиться океан. На Энцеладе и Европе ледяная поверхность покрыта трещинами и имеет другие признаки геологической активности.