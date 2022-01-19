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2 часа назад

Что делать при постоянном зависании смартфона

Редактор направления гаджеты «Ситилинк Журнала» Павел Сумцов рассказал, по каким причинам может замедляться работа смартфона.

Что делать при постоянном зависании смартфона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Понижение производительности, постоянные подвисания устройства могут быть следствием сбоев в операционной системе. Признаками этого является и чёрный экран при включении камеры. Чтобы исправить ситуацию, нужно перезагрузить смартфон.

Но если это не помогает, придётся сделать резервную копию всех данных и сбросить смартфон до заводских настроек, а затем обновить ОС до последней версии. Эксперт советует так делать при любом крупном обновлении — это даёт гарантию меньшего количества программных сбоев.

По словам Сумцова, зависать и замедляться смартфон может из-за холода или жары, а также из-за естественного износа комплектующих.

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