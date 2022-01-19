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2 часа назад

Эксперт назвал простые, но эффективные способы защиты от хакеров

Эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий назвал три простых, но эффективных способа для защиты от хакеров.

Эксперт назвал эффективные способы защиты от хакеров
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам эксперта, пользователю любого уровня подойдут эти способы. Первым Лукацкий назвал регулярное обновление всех установленных на устройствах приложений. Для этого достаточно поставить соответствующую галочку в настройках и приложения будут своевременно получать обновления и закрывать лазейки для хакеров.

Вторым способом эксперт считает длинный пароль, состоящий как минимум из 10 знаков. Как отметил эксперт, это может быть просто набор знаков, этого уже достаточно, чтобы защитить себя от простого перебора паролей, которым пользуются хакеры. Но важно, чтобы это не было слово.

Третий действенный способ, по мнению Лукацкого, — многофакторная аутентификация. Этот способ авторизации необходимо настроить на всех важных сервисах, «Госуслугах», в онлайн-банкинге и т.п.

При этом специалист отметил, что советы экспертов по информационной и кибербезопасности устаревают сразу после того, как о них услышали пользователи — хакеры тоже не сидят на месте. Поэтому эксперт посоветовал всегда применять главный принцип — недоверие.

Благодаря ему человек всегда смотрит на письма в электронной почте, сообщения от неких сервисов, SMS и т.д., как на что-то подозрительное. И это может помочь в критический момент.

Наука и техника,Алексей Лукацкий,
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