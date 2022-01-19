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36 минут назад

В «Роскосмосе» опубликовали кадры потенциально опасного астероида

Телескоп в ночь на 19 января заснял потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1). Небесное тело пролетело мимо Земли на расстоянии около двух километров. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмос» в Telegram-канале.

В «Роскосмосе» опубликовали кадры потенциально опасного астероида
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кадры астероида сделал телескоп Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша РАН ОРИ-22.

«Снимки получены в ночь на 19 января во время сближения небесного тела с Землей на минимальную дистанцию. В 00:51 19 января он прошел на расстоянии около двух миллионов километров от нас — почти в пять раз дальше Луны», — говорится в сообщении.

Астероид 7482 (1994 PC1) обнаружил в 1994 году в обсерватории Сайдинг-Спринг астроном Роберт Макнот. Диаметр небесного тела достигает 1,1 километр. Астероид считают потенциально опасным, поскольку он пересекает орбиту Земли, один оборот вокруг Солнца происходит за 572 суток.

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