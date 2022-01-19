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1 час назад

Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос

Российские космонавты совершили первый выход в открытый космос в 2022 году. Антон Шкаплеров и Петр Дубров выполнят работы по интеграции узлового модуля «Причал». Об этом сообщает «РИА Новости».

Космонавты госкорпорации «Роскосмос» открыли входной люк модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС) и зафиксировали крышку. В центре правления полетами одобрили выход в открытый космос. Дубров вышел в открытый космос первым, Шкаплеров вышел вторым.

Космонавты выполняют работы по интеграции узлового модуля «Причал», который пристыковался к МКС в ноябре. Антон Шкаплеров и Петр Дубров установят поручни между модулями «Наука» и «Причал», подключат кабели межмодульной связи «Курс-П» и ТВ-кабели. Деятельность космонавтов вне корабля может продлится до 6 часов 40 минут. Также космонавты демонтируют чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней и установят мишени стыковки.

В декабре американское издание Teslarati отметило, что модуль «Причал» можно оснастить международным стыковочным адаптером International Docking Adapter (IDA). Это позволит пристыковывать американские космические корабли Crew Dragon и Starliner.

Наука и техника,Видео,Петр Дубров,Антон Шкаплеров,Роскосмос,
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