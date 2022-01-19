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4 часа назад

Apple и Google раскритиковали законопроект сената США

На этой неделе судебный комитет Сената США планирует обсудить два новых закона, с которыми Apple и Google не согласны. Apple заявила, что эти законы поставят безопасность пользователей iPhone под угрозу.

Apple и Google раскритиковали законопроект сената США
Фото: Ferra.ruFerra.ru

“Эти законопроекты ставят потребителей в опасное положение из-за реального риска нарушения конфиденциальности и безопасности”, - говорится в письме Apple.

Одно из положений закона "Об открытых рынках приложений" заставит владельцев платформ разрешить установку сторонних магазинов приложений. Apple утверждает, что это подвергнет опасности владельцев смартфонов Apple, из-за риска атаки вредоносными ПО.

Ранее Google выдвинул аналогичный аргумент:

“Google способен защитить миллиарды людей по всему миру от кибератак, потому что мы встроили защиту безопасности и конфиденциальности в наши сервисы”, - сказал Кент Уокер, президент компании по глобальным вопросам.

Уокер предупреждает, что законопроекты могут помешать компаниям интегрировать автоматизированные функции безопасности в свои сервисы.

Наука и техника,Кент Уокер,Сенат США,Google,Apple,
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