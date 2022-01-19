В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
55 минут назад

Потенциально опасный астероид пролетел мимо Земли

Потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1) пролетел в 2 млн км от Земли. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

Потенциально опасный астероид пролетел мимо Земли
Фото: NASANASA

Как уточнили в госкорпорации, телескоп Института прикладной математики (ИМП) имени М. В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия) заснял потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1).

"Кадры получены в ночь на 18 января во время сближения астероида с Землей на минимальную дистанцию. В 21:51 мск 18 января он прошел на расстоянии около 2 млн км от нас (для понимания: это почти в пять раз дальше Луны)", - говорится в сообщении Роскосмоса в телеграм-канале.

Публикация сопровождается снимками астероида.

Астероид 1994 РС1 был обнаружен в 1994 году в обсерватории Сайдинг-Спринг астрономом Робертом Макнотом. Ранее в НАСА сообщили, что астероид 7482 (1994 PC1), диаметр которого составляет порядка 1,1 км, пролетит мимо нашей планеты 18 января. Самое близкое расстояние, на которое астероид подберется к Земле, составит порядка 2 млн километров, он пролетит со скоростью более 70 тыс. км/ч.

Ранее в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН сообщили, что оптические средства мониторинга околоземного пространства ИПМ следят за потенциально опасным астероидом, сближающимся с Землей. Объект сопровождался в ночь с 16 на 17 января 2022 года телескопом ОРИ-22 в Кастельгранде.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители