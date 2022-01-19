Потенциально опасный астероид пролетел мимо Земли

Потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1) пролетел в 2 млн км от Земли. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

Фото: NASA NASA

Как уточнили в госкорпорации, телескоп Института прикладной математики (ИМП) имени М. В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия) заснял потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1).

"Кадры получены в ночь на 18 января во время сближения астероида с Землей на минимальную дистанцию. В 21:51 мск 18 января он прошел на расстоянии около 2 млн км от нас (для понимания: это почти в пять раз дальше Луны)", - говорится в сообщении Роскосмоса в телеграм-канале.

Публикация сопровождается снимками астероида.

Астероид 1994 РС1 был обнаружен в 1994 году в обсерватории Сайдинг-Спринг астрономом Робертом Макнотом. Ранее в НАСА сообщили, что астероид 7482 (1994 PC1), диаметр которого составляет порядка 1,1 км, пролетит мимо нашей планеты 18 января. Самое близкое расстояние, на которое астероид подберется к Земле, составит порядка 2 млн километров, он пролетит со скоростью более 70 тыс. км/ч.