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1 час назад

На МКС проводят первый "археологический" эксперимент

Астронавты на МКС организовали первый «археологический» эксперимент в космосе. Об этом говорится в пресс-релизе австралийского Университета Флиндерса.

На МКС проводят первый "археологический" эксперимент
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждают авторы эксперимента, у большинства людей археология ассоциируется с поиском древних артефактов в земле, но ученые предлагают расширенную трактовку этого понятия.

Исследователи поставили задачу понять, как люди адаптируют свое поведение во время длительного пребывания в невесомости.

«Мы пытаемся понять, как люди относятся к объектам, которые окружают их в космосе», – поясил Джастин Уолш из Чепменского университета в Калифорнии.

Опыт называется «Исследование по выборке в форме квадрата». На Земле археологи выкапывают тестовую яму глубиной в метр чтобы понять, какой археологический объект находится под ними и что делать дальше. Астронавтам же предложили очертить на стенах МКС однометровые участки с помощью липкой ленты. Каждый день в течение 60 дней участники будут делать фотографии этих мест и следить, как используется это пространство.

Квадраты расположены в разных зонах: в галерее, в рабочей зоне, рядом с туалетом и так далее. Через два месяца будут подведены итоги опыта.

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