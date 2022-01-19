Смартфоны Samsung получат графику от AMD

Samsung анонсировала выход процессора Exynos 2200, который имеет интегрированную графическую систему от AMD. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: Samsung Samsung

Чип рассчитан на использование в флагманских смартфонах. Процессор создан по четырехнанометровому техпроцессу EUV, имеет графику на архитектуре RDNA 2 от AMD. Устройство поддерживает аппаратную трассировку лучей и доступную на игровых консолях технологию Variable Rate Shading (VRS). Компонент имеет восемь ядер: основное ядро Cortex-X2, три производительных Cortex-A710 и четыре энергоэффективных Cortex-A510.

Exynos 2200 поддерживает запись видео разрешением 8K с 4K HDR и камеры разрешением до 200 мегапикселей. Также чип может работать с нейросетями следующего поколения.

«Exynos 2200 обеспечит непревзойденные игровые возможности на смартфонах, а также улучшит общее впечатление от приложений для социальных сетей и фотографировании», — отметили в компании.

Новый процессор уже запущен в производство, однако представители корпорации не стали уточнять, появится ли он в запланированном на февраль флагмане Galaxy S22.