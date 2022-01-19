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28 минут назад

Смартфоны Samsung получат графику от AMD

Samsung анонсировала выход процессора Exynos 2200, который имеет интегрированную графическую систему от AMD. Об этом сообщается на сайте компании.

Смартфоны Samsung получат графику от AMD
Фото: SamsungSamsung

Чип рассчитан на использование в флагманских смартфонах. Процессор создан по четырехнанометровому техпроцессу EUV, имеет графику на архитектуре RDNA 2 от AMD. Устройство поддерживает аппаратную трассировку лучей и доступную на игровых консолях технологию Variable Rate Shading (VRS). Компонент имеет восемь ядер: основное ядро Cortex-X2, три производительных Cortex-A710 и четыре энергоэффективных Cortex-A510.

Exynos 2200 поддерживает запись видео разрешением 8K с 4K HDR и камеры разрешением до 200 мегапикселей. Также чип может работать с нейросетями следующего поколения.

«Exynos 2200 обеспечит непревзойденные игровые возможности на смартфонах, а также улучшит общее впечатление от приложений для социальных сетей и фотографировании», — отметили в компании.

Новый процессор уже запущен в производство, однако представители корпорации не стали уточнять, появится ли он в запланированном на февраль флагмане Galaxy S22.

О том, что Samsung и AMD объединятся для создания чипа для смартфона, в феврале 2021 года сообщал инсайдер под ником Ice Universe. Чип позволит улучшить игровые особенности телефонов.

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