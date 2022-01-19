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1 час назад

Ученые научились определять риск смерти по глазам

Ученые из Китая научились определять риск смерти по глазам. Результаты исследования ученого Чжуотина Чжу из китайской Академии медицинских наук провинции Гуандун и его коллег были опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology.

Ученые научились определять риск смерти по глазам
Фото: PixabayPixabay

Отмечается, что разница между биологическим возрастом сетчатки глаза и реальным возрастом человека является признаком повышенного риска смерти. По данным ученых, состояние сети мелких сосудов может быть надежным индикатором общего состояния системы кровообращения и мозга. Специалистами использовались алгоритмы машинного обучения, чтобы попробовать предсказать возраст человека по состоянию его глаз.

Найден точный способ предсказать смерть

Базой данных послужили 80 169 изображений глазного дна, которые были получены ранее от 46 969 добровольцев в возрасте от 40 до 69 лет во время исследования в Великобритании. Выяснилось, что алгоритм способен определить возраст человека со средней точностью до трех лет. Также ученые отметили, что разрыв между биологическим возрастом сетчатки и реальным возрастом оказался ассоциирован со смертью.

Доля участников исследования с разницей в возрасте более 3, 5 и 10 лет составляла 51, 28 и 4,5 процента соответственно. По данным исследователей, большая разница в возрасте повышает риск смерти примерно на 50 процентов, а каждый год разрыва увеличивает риск на 2-3 процента.

Ранее исследователи из Швеции и Дании выяснили, что уменьшение роста в среднем возрасте оказалось маркером повышенного риска ранней смерти у женщин — главным образом от сердечно-сосудистых заболеваний.

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