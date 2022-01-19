Российский «Ресурс» №1 отработал

«Во-первых, причина техническая, она в целом установлена, но до конца юридически эти вещи еще не оформлены, поэтому пока это не выносится в медийное поле. Причины по отказам — они, если говорить, так сказать, общим языком, в отказе электронной компонентной базы», — сказал глава РКЦ.