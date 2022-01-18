Блогер объяснил смысл покупки Blizzard компанией Microsoft

Покупка компанией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard является частью большой стратегии, связанного с развитием собственного подписочного сервиса Microsoft. Об этом заявил техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, комментируя «5 каналу» сообщение о сделке.

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«В целом это шаг к какой-то большой стратегии. Я думаю, что Microsoft действует из каких-то конкретных целей, как, собственно, развивать свою платформу и конкурировать с Sony, в первую очередь», - считает Петухов.

Он пояснил, что игры с каждым годом становятся все дороже, поэтому пользователи скорее сделают выбор в пользу подписки, предоставляющей доступ к множеству игр сразу.

По словам блогера, из-за этой сделки ближайший конкурент Microsoft компания Sony «может лишиться очень серьезных кроссплатформенных игр», и ей придется придумывать альтернативные варианты привлечения пользователей на свои сервисы.