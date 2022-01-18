В NASA предупредили об изоляции российского модуля МКС

Если устранить утечку воздуха на российском модуле МКС «Звезда» не удастся, то он может быть навсегда изолирован. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

Фото: NASA NASA

По ее словам, изоляцию отсека рассмотрят только в худшем случае, пока же серьезной угрозы ситуация не представляет. Также Гейтенс отметила, что в настоящее время специалисты продолжают работу по поиску утечки, но она настолько маленькая, что ее сложно «обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики».

При этом, по данным ТАСС, в Роскосмосе заявили, что космонавты уже нашли ее и сразу после доставки необходимого оборудования полностью устранят.

«Беспокойство наших партнеров не обосновано и вызывает удивление», — добавил руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.