В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
11 минут назад

Microsoft купит издателя World of Warcraft почти за $70 млрд

Компания Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard - одного из крупнейших разработчиков игр.

Microsoft купит издателя World of Warcraft почти за $70 млрд
Фото: BlizzardBlizzard

В совместном пресс-релизе компаний сообщается, что Microsoft заплатит за акцию Activision Blizzard 95 долларов, что почти в полтора раза превышает стоимость бумаг компании на закрытие предыдущих торгов (65,39 доллара). Сумма сделки оценивается в 68,7 млрд долларов с учетом средств на балансе компании.

Во главе Activision Blizzard останется нынешний гендиректор компании Бобби Котик, он будет подчиняться главе геймингового направления Microsoft Филу Спенсеру.

Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний, на очереди - акционеры Activision и регуляторы.

В Microsoft предполагают закрыть сделку в 2023 финансовом году. После ее закрытия Microsoft должна стать третьей по величине игровой компанией в мире по объему выручки после Tencent и Sony.

Activision Blizzard – разработчик игр Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush и Overwatch.

Microsoft планирует запустить продукты Activision Blizzard в подписной сервис Game Pass.

После объявления о сделке стоимость бумаг Activision Blizzard выросла почти на 40%, после чего торги были остановлены.

Наука и техника,Игры,Фил Спенсер,Бобби Котик,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители