Microsoft купит издателя World of Warcraft почти за $70 млрд

Компания Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard - одного из крупнейших разработчиков игр.

Фото: Blizzard Blizzard

В совместном пресс-релизе компаний сообщается, что Microsoft заплатит за акцию Activision Blizzard 95 долларов, что почти в полтора раза превышает стоимость бумаг компании на закрытие предыдущих торгов (65,39 доллара). Сумма сделки оценивается в 68,7 млрд долларов с учетом средств на балансе компании.

Во главе Activision Blizzard останется нынешний гендиректор компании Бобби Котик, он будет подчиняться главе геймингового направления Microsoft Филу Спенсеру.

Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний, на очереди - акционеры Activision и регуляторы.

В Microsoft предполагают закрыть сделку в 2023 финансовом году. После ее закрытия Microsoft должна стать третьей по величине игровой компанией в мире по объему выручки после Tencent и Sony.

Activision Blizzard – разработчик игр Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush и Overwatch.

Microsoft планирует запустить продукты Activision Blizzard в подписной сервис Game Pass.