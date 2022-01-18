Насекомых-вредителей будут сбивать лазером

Неожиданный вариант применения лазеров предложили японские ученые. Они намерены с помощью луча прибора находить и уничтожать вредителей сельскохозяйственных растений.

Более того, такая система уже создана, но пока имеет серьезный недостаток. Камеры могут обнаружить летящее или сидящее на растении насекомое, но на это им требуется много времени - три сотых секунды. Слишком медленно, чтобы лазер успел поразить движущуюся цель. Ученые разработали алгоритм, который способен предсказать траекторию полета насекомого. Для этого применяются специальные оптические системы, которые очень точно определяют расстояние до цели.

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Насекомое за три сотых секунды может пролететь от шести до девяти сантиметров. При обнаружении вредителя система вычисляет курс полета и будущее положение насекомого с точностью до 1,4 сантиметра. При среднем размере цели в 2-3 сантиметра лазеру не составит труда ее поразить. Сейчас система рассчитана на 300 высокоточных "выстрелов" в минуту. По мнению авторов, такие зенитные батареи можно устанавливать на беспилотниках или на сельскохозяйственных роботах.

На первый взгляд, подобный способ борьбы с вредителями растений выглядит довольно экзотическим. Этаким искусством ради искусства. Не совсем понятно, как его можно применить при нынешних гигантских масштабах сельского хозяйства. Одно дело распылять пестициды с самолетов и совсем другое - стрелять по насекомым, пусть даже залпами из лазеров.