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32 минуты назад

Выявлен астероид с максимальным риском столкновения с Землей

Астрономы открыли астероид, чей риск столкновения с Землей был оценен как «максимальный». Объект приблизится к нашей планете летом 2023 года, сообщает Центр по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

Выявлен астероид с максимальным риском столкновения с Землей
Фото: РОСКОСМОСРОСКОСМОС

Астероид под названием 2022 AE1 обнаружили 6 января текущего года. Его размер составляет около 70 метров – примерно как у предполагаемого Тунгусского метеорита.

Скорость движения космического тела составляет 19,83 километра в секунду. Из-за низкой светимости за астероидом очень сложно наблюдать даже при помощи крупных телескопов. В последнюю неделю полнолуния он вообще не был виден.

Астероид получил 1 балл опасности по туринской шкале. Шкала состоит из 10 баллов, где 0 обозначает отсутствие риска столкновения, а 10 – неизбежную катастрофу.

Вероятность столкновения астероида с Землей оценивается как 1:1700 – это сравнительно немного, но больше, чем у всех известных космических тел в Солнечной системе. Астероид приблизится к Земле дважды в близком будущем: 4 июля 2023 года и 3 июля 2028 года.

Ранее стало известно о приближении к Земле километрового астероида. 18 января он подлетит к нашей планете на расстояние около 2 млн км.

Наука и техника,NASA,
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