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34 минуты назад

В Саудовской Аравии нашли древние «погребальные аллеи»

В Саудовской Аравии в округах Алула и Хайбар обнаружили необычную сеть дорог, вдоль которых расположены хорошо сохранившиеся гробницы бронзового века. Результаты исследования опубликованы в журнале The Holocene.

В Саудовской Аравии нашли древние «погребальные аллеи»
Фото: ReutersReuters

Открытие сделали ученые из Университета Западной Австралии. Масштабное исследование включало в себя аэрофотосъемку, наземную съемку, изучение спутниковых снимков и раскопки. Как отметили специалисты, обнаруженные дороги были главными путями передвижения 4,5 тысячи лет назад.

Возраст находки удалось определить с помощью радиоуглеродного метода. Уточняется, что основная часть гробниц была простроена в промежутке между 2600 и 2000 годами до нашей эры. При этом их использовали повторно, а закончили делать это примерно за одну тысячу лет до нашей эры. В общей сложности были найдены около 18 тысяч гробниц, 80 из которых были отобраны для дальнейших исследований.

Как рассказал телеканалу исследователь Мэтью Далтон, данные «погребальные аллеи» простираются на сотни, а то и тысячи километров. «Люди, живущие в этих районах, знали о них тысячи лет. Однако, я думаю, что пока мы не получили спутниковые снимки, не было известно, насколько широко они простираются», — сказал он.

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