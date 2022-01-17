В США озаботились сокращением числа астронавтов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) озаботилось сокращением числа астронавтов. Об этом сообщает Futurism со ссылкой на отчет НАСА.

Фото: nasa.gov nasa.gov

В документе отметили, что в настоящее время в отряде астронавтов 44 человека. Это контрастирует с показателем 2000 года, когда в НАСА было 150 астронавтов. Недостаток специалистов может помешать наземным работам НАСА и не позволит производить замены в экипажах.

В публикации предположили, что сокращение количества астронавтов может поставить под сомнение планы НАСА по возвращению на Луну в ближайшие годы.