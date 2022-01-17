В МГУ рассказали о выходе новой «растительной» вакцины от COVID-19

В МГУ разработали вакцину от COVID-19 с использованием вирусов растений. Об этом рассказала NEWS.ru заведующий кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ, профессор, доктор биологических наук Ольга Карпова, добавив, что начались доклинические исследования и вакцина будет готова в 2023-м.

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Доклинические исследования минимум полгода будут, далее будут клинические. На рынке ждать не раньше чем через год, — заявила она.

Карпова добавила, что эта вакцина будет ощутимо дешевле, потому что получение материала не представляет сложности. Вирусы растений размножаются в очень простых условиях в течение двух-трёх дней. Таким образом, получается, что платформа не сравнима по цене ни с мРНКовыми платформами, ни даже с аденовирусными.

Наша технология исключает культуру животных тканей, и поэтому сразу сильно понижается цена. Именно в этом и есть преимущество использования вирусов растений и в дальнейшем, — резюмировала профессор.

Учёные по-прежнему называют вакцинацию самым надёжным способом защиты от смертоносной инфекции. На 15 января полностью вакцинировались 76,7 млн россиянин. Из них заболели не более четырёх процентов.