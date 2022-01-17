Скальная гробница с десятками мумий обнаружена в Египте

В Египте археологическая миссия Миланского университета (Италия) обнаружила комбинированную греко-римскую гробницу, внутри которой находилось около 20-ти хорошо сохранившихся мумий.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities Egypt Ministry of Antiquities

Об открытии сообщает Министерство по делам древностей Египта. Находка была совершена командой во главе с доктором Патрицией Биасентини, профессором египтологии Миланского университета. В древнем городе Асуане археологи обнаружили гробницу, состоящую из двух частей.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, одна часть усыпальницы находится над землей и представляет собой прямоугольное здание из песчаника и сырцового кирпича. Вход в него окружен каменными блоками.

Вторая часть высечена в скале. Она состоит из четырех погребальных камер, внутри которых на данный момент найдено около 20-ти мумий. Большинство из них находятся в хорошей степени сохранности. Предварительный анализ показал, что в гробнице было похоронено несколько семей.