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47 минут назад

Скальная гробница с десятками мумий обнаружена в Египте

В Египте археологическая миссия Миланского университета (Италия) обнаружила комбинированную греко-римскую гробницу, внутри которой находилось около 20-ти хорошо сохранившихся мумий.

Скальная гробница с десятками мумий обнаружена в Египте
Фото: Egypt Ministry of AntiquitiesEgypt Ministry of Antiquities

Об открытии сообщает Министерство по делам древностей Египта. Находка была совершена командой во главе с доктором Патрицией Биасентини, профессором египтологии Миланского университета. В древнем городе Асуане археологи обнаружили гробницу, состоящую из двух частей.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, одна часть усыпальницы находится над землей и представляет собой прямоугольное здание из песчаника и сырцового кирпича. Вход в него окружен каменными блоками.

Вторая часть высечена в скале. Она состоит из четырех погребальных камер, внутри которых на данный момент найдено около 20-ти мумий. Большинство из них находятся в хорошей степени сохранности. Предварительный анализ показал, что в гробнице было похоронено несколько семей.

Также миссия обнаружила множество артефактов, относящихся к греко-римской эпохе. В частности, найдены алтари для подношений, каменные плиты с иероглифическими текстами, медное ожерелье, украшенное греческими надписями и именем "Никострат", различные деревянные статуэтки, фигурка мифической птицы Баа и другие реликвии.

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