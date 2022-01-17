Apple «похоронит» последний компьютер с дисководом

Apple признала устаревшим MacBook Pro 2012 года выпуска. Об этом сообщает издание MacRumors.

Фото: Albert Gea / Reuters Albert Gea / Reuters

Согласно информации от источника в компании, Apple добавит в список раритетных девайсов 13-дюймовый MacBook Pro 2012 года выпуска 31 января. Ноутбук был последним в линейке бренда аппаратом, оснащенным дисководом для CD и DVD. В дальнейшем Apple выпускала настольные и портативные компьютеры без дисковода.

Девайсы Apple признаются устаревшими спустя пять или более лет с тех пор, как они перестали распространяться для продажи. Компьютер также могут не принять сервисные центры при отсутствии комплектующих для ремонта. Журналисты отметили, что таким образом компания фактически похоронила популярное ранее устройство.

Apple отказалась от комплектации компьютеров с дисководами в связи со снижением популярности CD и DVD. В современных устройствах для передачи данных с помощью физических носителей применяются USB-порты.