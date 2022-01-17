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1 час назад

Apple «похоронит» последний компьютер с дисководом

Apple признала устаревшим MacBook Pro 2012 года выпуска. Об этом сообщает издание MacRumors.

Apple «похоронит» последний компьютер с дисководом
Фото: Albert Gea / ReutersAlbert Gea / Reuters

Согласно информации от источника в компании, Apple добавит в список раритетных девайсов 13-дюймовый MacBook Pro 2012 года выпуска 31 января. Ноутбук был последним в линейке бренда аппаратом, оснащенным дисководом для CD и DVD. В дальнейшем Apple выпускала настольные и портативные компьютеры без дисковода.

Девайсы Apple признаются устаревшими спустя пять или более лет с тех пор, как они перестали распространяться для продажи. Компьютер также могут не принять сервисные центры при отсутствии комплектующих для ремонта. Журналисты отметили, что таким образом компания фактически похоронила популярное ранее устройство.

Apple отказалась от комплектации компьютеров с дисководами в связи со снижением популярности CD и DVD. В современных устройствах для передачи данных с помощью физических носителей применяются USB-порты.

В ноябре Apple убрала со своего сайта упоминания моноблоков iMac с процессором Intel, что может говорить о признании моделей устаревшими. Это связано с переходом компьютеров Apple с чипов Intel на собственные процессоры.

Наука и техника,Apple,
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