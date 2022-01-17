В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
39 минут назад

В метро трех российских городов протестируют сеть 5G

«Ростелеком» протестирует технологию связи пятого поколения (5G) в метрополитенах трех российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Соответствующая заявка подана в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ). Об этом в понедельник, 17 января, пишут «Известия».

В метро трех российских городов протестируют сеть 5G
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

По данным издания, в заявке оператор просит ГКРЧ для выделить для тестирования сети 5G диапазон частот 3,3 — 3,4 ГГц и 3,8 — 4,1 ГГц на наземных станциях метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а в подземных — 3,4 — 3,8 ГГц. Отмечается, что эксперимент в столичном метрополитене планируется провести на Кольцевой линии.

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев пояснил, что тестирование оборудования в реальных условиях необходимо для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России, это необходимо как операторам, так и будущим потребителям сервисов. Он заверил, что тестирование названных частот в метро не создаст помех наземным радиоэлектронным средствам.

В свою очередь в Минцифры уточнили, что заявку рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ.

Согласно отчету Глобальной ассоциации поставщиков мобильной связи (GSA), в 2021 году количество стран, где работает хотя бы одна сеть пятого поколения, достигло 78. По оценке специалистов, сотовая связь нового поколения постепенно распространяется по всей планете. В 145 странах 487 операторов либо запустили свои сети, либо находятся на стадии планирования — в 2020 году их было 412. Некоторые из них провели испытания, но еще не подключили к сетям клиентов.

Наука и техника,Интернет,Технологии,Валерий Костарев,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители