Оценена живучесть омикрон-штамма на поверхностях

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» оценили живучесть омикрон-штамма коронавируса на различных поверхностях. Как сообщили РИА Новости в центре, быстрее всего вирус инактивируется на керамике.

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В центре провели эксперименты по определению жизнеспособности вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях (относительной влажности воздуха 30-40 процентов и температуре 26-28 градусов).

Выяснилось, что при нахождении варианта «омикрон» на различных поверхностях его способность к заражению со временем снижается.

«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — говорится в сообщении.

При нахождении вируса во внешней среде его способность к заражению с течением времени снижается, отметили в "Векторе".