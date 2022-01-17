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1 час назад

Оценена живучесть омикрон-штамма на различных поверхностях

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» оценили живучесть омикрон-штамма коронавируса на различных поверхностях. Как сообщили РИА Новости в центре, быстрее всего вирус инактивируется на керамике.

Оценена живучесть омикрон-штамма на поверхностях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В центре провели эксперименты по определению жизнеспособности вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях (относительной влажности воздуха 30-40 процентов и температуре 26-28 градусов).

Выяснилось, что при нахождении варианта «омикрон» на различных поверхностях его способность к заражению со временем снижается.

«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — говорится в сообщении.

При нахождении вируса во внешней среде его способность к заражению с течением времени снижается, отметили в "Векторе".

В целом динамика снижения инфекционности варианта "омикрон" не отличалась от таковой у ранее изученных вариантов нового коронавируса, поэтому применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования, подчеркнули в центре.

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