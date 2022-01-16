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14 минут назад

В МГУ рассчитали срок окончания пандемии коронавируса

Согласно данным математической модели профессоров МГУ, пандемия коронавируса должна закончиться в начале 2023 года. Об этом сообщил ректор университета Виктор Садовничий.

В МГУ рассчитали срок окончания пандемии коронавируса
Фото: ТАССТАСС

«Эта работа, она сейчас находится на столе руководства страны. Мы сделали математическую модель прогноза вируса. Мы взяли меры, которые принимаются и дали математический прогноз окончания — начало 2023 года наш прогноз», — заявил Садовничий в беседе с ОТР.

По словам ректора МГУ, математическая модель отличается от реальной жизни, но ее точность, тем не менее, достаточно высокая.

«Жизнь сложнее. Понятно, что могут быть повороты в мутациях и так далее. Но обычно наши модели всегда были точны. С их помощью мы предсказали и кризисы, и они совпадали», — заключил Садовничий.

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Ранее доктор физико-математических наук Андрей Леонидов заявил, что обычная математическая модель не поможет в расчете окончания пандемии. По словам ученого, нужно, чтобы группа ученых использовала математическую модель агентного типа, которая учитывает множество побочных факторов.

Наука и техника,Андрей Леонидов,МГУ,
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