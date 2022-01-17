Facebook не назвал причины блокировки страницы российской делегации на переговорах в Вене

Компания Meta Platforms (владеет Facebook) не раскрыла причины блокировки страницы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства. Источник, близкий к Роскомнадзору, сообщил, что из-за блокировки "обсуждалась возможность замедления работы Facebook в России".

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"Роскомнадзор, несмотря на выполнение в суточный срок требований о снятии ограничений с официальной страницы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, отмечает, что администрация американской социальной сети Facebook не предоставила официальные объяснения причин введения ограничений", - сказали в пресс-службе ведомства.

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Ранее стало известно о том, что администрация Facebook ограничила доступ к официальной странице делегации РФ. Роскомнадзор 16 января потребовал незамедлительно разблокировать аккаунт. Ведомство отмечало, что действия администрации соцсети нарушили ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней. В Роскомнадзоре сочли такие шаги Facebook "актом цензуры, что, согласно российской конституции, запрещено".

17 января Facebook разблокировал страницу делегации РФ.

В беседе с корреспондентом ТАСС источник, близкий к Роскомнадзору, сообщил, что в ведомстве в связи со сложившейся ситуацией "обсуждалась возможность замедления работы Facebook в России". "Была проведена необходимая организационная и техническая подготовка к принятию мер по замедлению сервиса в России", - уточнил источник.